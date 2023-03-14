«Хочу сказати Путіну: припиніть таку поведінку» – лідер сенатської більшості США про збиття дрона

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер назвав «нерозважливим вчинком» президента Росії Володимира Путіна та російських військових збиття над Чорним морем американського безпілотника.

«Я хочу сказати пану Путіну: припиніть таку поведінку, перш ніж ви станете причиною ненавмисної ескалації», – сказав Шумер.

За його словами, перехоплення не утримає Сполучені Штати від операцій над Чорним морем.

«Ці агресивні дії російської авіації є ризикованими і можуть призвести, повторюю, до ненавмисної ескалації. США регулярно здійснювали польоти над Чорним морем ще до незаконного та безрозсудного вторгнення Путіна в Україну, і я впевнений, що наші військові продовжуватимуть це робити», – наголосив сенатор.

14 березня речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що американські військові втратили дрон через пошкодження, яких він зазнав під час перехоплення. У заяві американських військових йдеться, що один із двох російських винищувачів, які пролетіли поблизу безпілотника, зачепив гвинт літака, що є порушенням міжнародного права.

Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що будь-який з його літаків контактував з американським безпілотником.