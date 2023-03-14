Міністр оборони США не говорив з російським колегою про інцидент із перехопленням безпілотника

Міністр оборони США Ллойд Остін не говорив зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу про перехоплення російським літаком американського безпілотника Reaper, у результаті чого дрон був збитий над міжнародними водами.

«Щодо того, що міністр Остін розмовляє зі своїм колегою — наскільки мені відомо, не зараз. Офіційні особи міністерства оборони не розмовляли конкретно з російською владою щодо цього конкретного інциденту», — сказав речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

Безпілотник MQ-9 Reaper виконував «звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі» 14 березня, коли два російські літаки Су-27 перехопили його, йдеться в заяві американських військових. Один із російських літаків врізався в безпілотник, що призвело до «аварії та повної втрати» дрона.