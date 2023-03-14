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Міністр оборони США не говорив з російським колегою про інцидент із перехопленням безпілотника

Міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін не говорив зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу про перехоплення російським літаком американського безпілотника Reaper, у результаті чого дрон був збитий над міжнародними водами.

«Щодо того, що міністр Остін розмовляє зі своїм колегою — наскільки мені відомо, не зараз. Офіційні особи міністерства оборони не розмовляли конкретно з російською владою щодо цього конкретного інциденту», — сказав речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

Безпілотник MQ-9 Reaper виконував «звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі» 14 березня, коли два російські літаки Су-27 перехопили його, йдеться в заяві американських військових. Один із російських літаків врізався в безпілотник, що призвело до «аварії та повної втрати» дрона.

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