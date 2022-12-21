У Повітряних силах розповіли, для чого Україні потрібна далекобійна зброя ATACMS

Якби Україна отримала від міжнародних партнерів далекобійну зброю ATACMS, це стало б «стримуючим фактором для агресора». Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Починали ми із Javelin та Stinger. Але уже маємо сьогодні потужні реактивні системи залпового вогню. Також маємо ракети HARM, які сьогодні б'ють з наших винищувачів по засобах ППО противника. Тому було б логічно (отримати далекобійні системи ATACMS – ред.). Я думаю, що Україна має право захищатися, звільняти свої території, а для цього нам потрібна зброя далекобійна. Це буде стримуючим фактором для агресора, який уже не зможе робити такий терор», – пояснив він.

Ігнат також додав, що окрім систем ATACMS для посилення системи протиповітряної оборони Україні наразі потрібні і відповідні літаки (на кшталт, F-16). За його словами, така військова допомога від партнерів дозволила б «суттєво переломити ситуацію» на полі бою.

Він зазначив, що Повітряні сили дуже потребують «потужної авіаційної компоненти».

«На сьогоднішній день (парк літальних апаратів) – це радянські винищувачі, бомбардувальники, штурмовики, які морально та фізично застаріли і суттєво поступаються російським аналогам», – наголосив речник командування Повітряних сил.

Загалом, як наголошує Ігнат, Україна має великі потреби у найрізноманітніших засобах ППО і тому готова брати у західних партнерів «багато усього, що нам можуть запропонувати».

«Сьогодні Повітряні сили існуючими засобами ППО, авіацією, мобільними групами перекривають найзагрозливіші напрямки, окремі стратегічні об'єкти критичної інфраструктури. Однак цього не вистачає, щоб закрити всі потреби», – зазначив Ігнат.

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21 грудня видання Politiсo із посиланням на власні джерела повідомило, що під час візиту до США українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським буде просити у Вашингтоні поставити Україні ATACMS та безпілотники Grey Eagle і Reaper.