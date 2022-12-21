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Новини | Міжнародні

Військова допомога Україні. Байден розпорядився про надання мільярда доларів

Раніше сьогодні у Білому домі анонсували, що Джо Байден оголосить новий пакет безпекової допомоги Україні на майже два мільярди доларів

Президент США Джо Байден розпорядився про надання мільярда доларів на військову допомогу Україні.

«Делегую Державному секретарю повноваження керувати вилученням до 1 мільярда доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військове навчання та підготовку, щоб надати допомогу Україні», – йдеться у повідомленні Білого дому.

Раніше сьогодні у Білому домі повідомили, що Джо Байден 21 грудня оголосить новий пакет безпекової допомоги Україні на майже два мільярди доларів, що включатиме зенітні ракетні комплекси Patriot.

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Президент України Володимир Зеленський, за повідомленням ЗМІ, вже прибув до США. Це його перша поїзда за межі України від початку російського повномасштабного вторгнення.

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