Військова допомога Україні. Байден розпорядився про надання мільярда доларів

Президент США Джо Байден розпорядився про надання мільярда доларів на військову допомогу Україні.



«Делегую Державному секретарю повноваження керувати вилученням до 1 мільярда доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військове навчання та підготовку, щоб надати допомогу Україні», – йдеться у повідомленні Білого дому.

Раніше сьогодні у Білому домі повідомили, що Джо Байден 21 грудня оголосить новий пакет безпекової допомоги Україні на майже два мільярди доларів, що включатиме зенітні ракетні комплекси Patriot.

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Президент України Володимир Зеленський, за повідомленням ЗМІ, вже прибув до США. Це його перша поїзда за межі України від початку російського повномасштабного вторгнення.