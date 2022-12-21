Білий дім анонсує новий пакет допомоги Україні, що включає систему Patriot

Президент США Джо Байден 21 грудня оголосить новий пакет безпекової допомоги Україні на майже два мільярди доларів, що включатиме зенітні ракетні комплекси Patriot, повідомив на брифінгу 20 грудня високопосадовець Білого дому.

«Пакет міститиме дуже важливу нову здатність: ракетну батарею Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Ми навчатимемо українських військових, як керувати батареєю ракет Patriot у третій країні. Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни зі знаннями, як керувати цією батареєю», – цитує неназваного посадовця пресслужба Білого дому.

«І ми продовжуватимемо надавати пріоритет іншим формам підтримки протиповітряної оборони, включаючи NASAMS, HAWK, «Стінгери» і обладнання для боротьби з БПЛА», – додав він.

У Білому домі також висловили очікування, що на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона буде схвалений значний пакет додаткового фінансування для України на 2023 рік у понад 40 мільярдів доларів.

«Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ця підтримка залишатиметься широкою, глибокою та двопартійною», – наголосив чиновник.

Президент України Володимир Зеленський раніше підтвердив свій сьогоднішній візит до США.

«Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей», – написав Зеленський у твітері.

У Білому домі поінформували, що президент США Джо Байден спочатку прийме президента Зеленського в Білому домі для двосторонніх зустрічей, відбудеться їхня пресконференція, а потім буде виступ президента Зеленського на спільній сесії Конгресу.

«І тоді президент Зеленський повернеться до свого народу в Україні, всього лише через кілька годин перебування» у США, додали в адміністрації Байдена.

Візит до Вашингтона став першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

13 грудня з посиланням на свої джерела ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена завершує узгодження плану щодо відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну.

На тлі російських ракетних атак, які нищать енергетичну інфраструктуру, Україна закликає США надіслати передову систему протиповітряної оборони, яка є високоефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Це буде найефективніша система оборонної зброї великої дальності, яка буде надіслана до країни.