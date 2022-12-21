Зеленський на шляху до Вашингтона – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у дорозі до Вашингтона, повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела.

«Зеленський уже прямує до Вашингтона, повідомили два різних джерела», – пише телеканал.

Про те, що український президент може у середу відвідати з візитом американську столицю і виступити перед спільним засіданням Конгресом стало відомо у вівторок увечері. Візит, втім, називали таким, що може і не відбутися, з міркувань безпеки.

Попередньо, заплановано зустріч президента Зеленського із президентом США Джо Байденом.

Офіційні представники американського та українського урядів відмовилися від коментарів.

У вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі надіслала всім членам Палати лист із проханням прибути в середу до Капітолію «для проведення спеціального заходу».

Цього тижня Конгрес має схвалити 47-мільярдний пакет допомоги Україні та союзникам США по НАТО. Візит президента України стане свідченням тісного партнерства між США та Україною. За даними CNN, цього тижня Вашингтон може оголосити про постачання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot.

Візит до Вашингтона може стати першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.