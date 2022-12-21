«Задля зміцнення стійкості й обороноздатності» – Зеленський про мету свого візиту до США

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свій сьогоднішній візит до США.

«Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей», – написав Зеленський у твітері.

Про те, що Зеленський вже у дорозі до Вашингтона повідомив раніше телеканал CNN із посиланням на джерела. Про те, що український президент може у середу відвідати з візитом американську столицю і виступити перед спільним засіданням Конгресом стало відомо у вівторок увечері.

Раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі надіслала всім членам Палати лист із проханням прибути в середу до Капітолію «для проведення спеціального заходу».

Цього тижня Конгрес має схвалити 47-мільярдний пакет допомоги Україні та союзникам США по НАТО. За даними CNN, цього тижня Вашингтон може оголосити про постачання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot.

Візит до Вашингтона стане першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.