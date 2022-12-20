Американські ЗМІ повідомляють, що Зеленський може відвідати США

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Вашингтон, заявляють американські медіа, зокрема, CNN і AP, із посиланням на анонімні джерела.

Associated Press посилається на два джерела в Конгресі та «ще одну особу, знайому зі справою».

«Вони кажуть, що візит Зеленського, хоч на нього й очікують, все ще може бути скасований в останню хвилину через міркування безпеки», – заявляє агенція.

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За даними журналістів, візит включатиме виступ Зеленського у Конгресі та його зустріч із президентом Джо Байденом.

Офіс президента України не анонсував цей візит. CNN наводить слова Ненсі Пелосі, яка не змогла підтвердити, що він планується, сказавши, що «не знає» про такі плани.

У разі, якщо візит відбудеться, це буде перша поїздка Володимира Зеленського за кордон після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.