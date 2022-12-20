Зеленський: будемо робити «можливе й неможливе», щоб в ЗСУ було все необхідне для перемог

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що влада робитиме «можливе й неможливе» для того, щоб в українських військових було все необхідне для перемог.



«Ми будемо робити все можливе й неможливе, очікуване й неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог. Для тих результатів, яких очікують усі українці. Яких очікують усі наші міста й села на лінії фронту. Це Марʼїнка, це Вугледар, це Торецьк, це Соледар, Кліщіївка... Це наша Луганщина, це наш південь України, це наш Крим. Україна нічого свого не залишатиме ворогу», – сказав він у своєму відеозверненні.



За його словами, цей тиждень є надзвичайно важливим для України – для того, щоб «пройти цю зиму і наступний рік».

Володимир Зеленський сьогодні з неанонсованим візитом відвідав Бахмут, де останні кілька місяців тривають запеклі бої. Він зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив державні нагороди.

У своєму відеозверненні президент пояснив, що поїхав до Бахмута також подякувати і підтримати українських військових.

«Усім нашим героям – тим, хто обороняє там не лише Бахмут, і не лише наш Донбас, але й усю Україну. Маємо це розуміти – абсолютно всі. На шляху до передової я проїхав сьогодні і Словʼянськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку... Міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас – для всіх українців і для всього українського, ба більше – для всього й усіх, хто береже в собі людяність», – додав він.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.