В ОП повідомили деталі поїздки Зеленського в Бахмут – фото

Президент України Володимир Зеленський у Бахмуті на Донеччині зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив державні нагороди, повідомила пресслужба голови держави.

«Голова держави відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста. Президент заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення і пропозиції щодо подальших дій», – йдеться в повідомленні.

«Президент України вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів», – додали в ОП.

Раніше про неанонсовану поїздку президента в Бахмут повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.