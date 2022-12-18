Російські війська роблять усе, щоб у Бахмуті не залишилося жодної цілої стіни – Зеленський

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 18 грудня детально розглянули питання оборони Бахмуту, розповів президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

Він наголосив на тому, що наразі «Бахмутський напрямок – ключовий». За його словами, не дивлячись на те, що російські військові роблять усе, щоб у Бахмуті «не залишилось жодної цілої стіни», українські військові тримають місто.

«Запорізька область, Херсонська, південь загалом – поступово зменшуємо потенціал окупантів. Мінус склади, мінус логістика російської армії», – додав Зеленський.

Президент також назвав пріоритетом протиповітряну оборону та звернувся до партнерів України.

«Шановні партнери. Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО у достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору. Це буде один із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів», – наголосив Зеленський.

Вранці 15 грудня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про активність військ РФ на цих напрямках повідомляється вже кілька місяців.

Російська сторона останнім часом не коментує ситуацію біля Бахмута, на початку грудня у Міноборони РФ заявили про «успішні наступальні дії» біля міста.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ситуація навколо Бахмута вказує на те, що війська РФ не винесли уроків з попередніх кампаній з великими втратами, а ймовірне отримання контролю над містом не принесе Росії оперативних переваг.

Бахмут – одне з найбільших міст на Донеччині. Уже кілька місяців поспіль його намагається штурмом захопити російська армія. Місто перебуває під контролем української влади. Останнім часом Бахмутський напрямок називають одним з найжорстокіших на фронті.