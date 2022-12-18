Російські війська планують цілодобову комендантську годину на окупованому Запоріжжі – Генштаб

Російські війська планують запровадити цілодобову комендантську годину в окупованій частині Запорізької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні вранці 18 грудня.

«Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ – з 30 грудня 2022 по 3 січня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, російські війська продовжують зосереджуватися на наступальних діях на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них – Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині», – перелічує командування.

Також штаб зафіксував п’ять ракетних ударів з боку Росії, а також 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається по всій території України.

На півночі обстановка не змінювалася. Командування повідомляє про російські обстріли у різних регіонах України.

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«Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється», – додає штаб.

За даними командування, українські ракетні війська та артилерія напередодні вразили вісім районів зосередження російських військових, два пункти управління і чотири склади боєприпасів.