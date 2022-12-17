«Ще багато роботи»: Зеленський перерахував регіони, в яких найскладніша ситуація зі світлом

У Києві та ще трьох областях спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням, розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

За його словами, 17 грудня енергетикам вдалося повернути світло майже шістьом мільйонам українців. При цьому ремонтні роботи тривають безперервно після удару російської армії, який відбувся 16 грудня.

«Ще багато роботи, щоб стабілізувати енергетичну систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація – Київ та область, Вінниця та область, Львів та область. Але й у багатьох інших регіонах, на жаль, є масштабні відключення: це та Дніпропетровська, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Чернігівська області та інші міста та області», – розповів глава держави.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Як повідомила київська влада, в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.