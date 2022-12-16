Над Києвом сили ППО збили 37 ракет із 40 – КМВА

Київ витримав 16 грудня одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення, стверджує Київська міська військова адміністрація

«В повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37», – указано в повідомленні.

Влада уточнює інформацію щодо руйнувань та жертв. «Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації», – вказано в повідомленні.

У Києві внаслідок влучання російських ракет у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах зупинений рух поїздів метро, є проблеми з водопостачанням.