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Над Києвом сили ППО збили 37 ракет із 40 – КМВА

Частина збитої російської ракети, грудень 2022 року

Київ витримав 16 грудня одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення, стверджує Київська міська військова адміністрація

«В повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37», – указано в повідомленні.

Влада уточнює інформацію щодо руйнувань та жертв. «Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації», – вказано в повідомленні.

У Києві внаслідок влучання російських ракет у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах зупинений рух поїздів метро, є проблеми з водопостачанням.

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