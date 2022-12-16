У Києві зупинилося метро, є проблеми з водопостачанням

У Києві зранку 16 грудня тимчасово зупинився рух метро на всіх гілках, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Підземні станції працюють як укриття. Повітряна тривога триває! Будь ласка, залишайтеся в укриттях! Про відновлення руху повідомимо додатково», – вказав Кличко.

Також він повідомив, що «у зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням». «Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води», – радить столична влада.

Раніше Кличко повідомив про влучання ракет у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва.

По всій території України вранці 16 грудня оголошена повітряна тривога.

З багатьох міст повідомляють про прильоти російських ракет. Харків і Полтава знеструмлені, у Кривому Розі зафіксоване влучання в житловий будинок.