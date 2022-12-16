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«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення в 4 областях

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури кілька залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена, повідомляє «Укрзалізниця» зранку 16 грудня.

«Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах «Укрзалізниці» та вокзалах. Посадка та висадка триває через підземні переходи», – ідеться в повідомленні.

По всій території України вранці 16 грудня оголошена повітряна тривога.

З багатьох міст повідомляють про прильоти російських ракет. Харків і Полтава знеструмлені, у Кривому Розі зафіксоване влучання в житловий будинок.

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