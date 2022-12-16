У Кривому Розі російські ракети влучили у житловий будинок, під завалами можуть бути люди – ОП

У Кривому Розі російські ракети влучили у житловий будинок, під завалами можуть перебувати люди, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Кривий Ріг. Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби», – написав він у телеграмі.

Про те, що в Кривому Розі є влучання російських ракет, раніше повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул, але подробиць він не наводив.

Перед цим Вілкул написав у телеграмі, що в напрямку Кривого Рогу летіли дві російські ракети. За його словами, для запобігання наслідкам аварійних відключень енергетики превентивно відключають електроенергію в місті.

«Критична інфраструктура переходить на генератори. Можливе короткострокове зниження тиску води», – додав він.

Близько восьмої години ранку на всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні. У телеграм-каналах про звуки вибухів повідомили, зокрема, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Влада прогнозує, що навіть у разі припинення таких нападів відмовитися від відключень раніше весни 2023 року не вдасться. Під час найбільш масованих ударів російські військові випускали близько 100 ракет, більшість із них збивали українські сили протиповітряної оборони, але частина ракет досягала цілі.

Як заявляв президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

12 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у статті The New York Times заявив, що Росія зберігає здатність виробляти сучасні високоточні ракети, попри запроваджені країнами Заходу санкції на постачання Москві товарів військового і подвійного призначення (до таких належать, зокрема, мікросхеми, що використовуються в ракетах).

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.