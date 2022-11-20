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Від початку вторгнення Росія випустила по Україні понад 4700 ракет – Зеленський

Володимир Зеленський нагадав, що 15 листопада російські війська випустили по українських населених пунктах майже 100 ракет

Зупинка російської агресії важлива не тільки для України, а й для світової безпеки – про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до конференції міжнародної організації франкомовних країн Франковонії 20 листопада.

«Це про нашу й вашу радіаційну безпеку – щоб жодна російська ракета не вдарила по наших атомних станціях. Це про нашу й вашу енергетичну безпеку – щоб нарешті припинилася дестабілізація енергоринків, яку Росія використовує як зброю. Це про нашу й вашу продовольчу безпеку – щоб у людей на столах елементарно була їжа. Мир в Україні – це мир і для вас», – заявив він.

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Зеленський озвучив оновлену загальну кількість ракет, які Росія випустила по території України:

«Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни», – сказав президент.

Він нагадав, що 15 листопада російські війська випустили по українських населених пунктах майже 100 ракет. Внаслідок удару близько 20 мільйонів людей залишилися без світла.

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Близько 14:30 15 листопада російські загарбники вдарили по території України крилатими ракетами повітряного і морського базування. За повідомленням, до удару було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Після цього речник російського президента РФ Дмитро Пєсков повторив тезу Москви, що ракетні удари завдаються по об’єктах інфраструктури України через її військовий потенціал.

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