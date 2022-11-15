Військові розповіли, скільки ракет і «Шахедів» збила ППО під час масованого удару 15 листопада

Українські військові, за попередніми даними, збили 73 із понад 90 крилатих ракет, а також всі 10 дронів «Шахед», запущені російськими силами по Україні під час масованого удару 15 листопада, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Близько 14:30 15 листопада російські окупанти ударили по території України крилатими ракетами повітряного і морського базування. До чергового терористичного акту проти української держави було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131», – йдеться в повідомленні.

Загалом, як повідомили у повітряних силах, було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря і з району Волгодонська (Ростовська область РФ), а також близько 20 ракет «Калібр» морського базування з акваторії Чорного моря і 10 дронів-камікадзе.

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«Як і передбачалось ворог подовжує атакувати високоточною зброєю об’єкти критичної інфраструктури України. Також, внаслідок рашистських ракетних ударів постраждали і багатоквартирні житлові будинки. Для захисту українського неба Повітряні сили Збройних сил України використовують усе наявне озброєння, в тому числі й системи протиповітряної оборони, надані західними партнерами напередодні», – наголосили у Повітряних силах.

Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через сьогоднішні обстріли постраждали близько 15 енергетичних об’єктів у різних областях України.

Відтак наразі знеструмлення тривають у Києві, а також у низці областей: Київській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській.

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«Загалом відключено більше ніж 7 мільйонів абонентів. Якщо ми рахуємо в людях, це набагато більше. Але наші енергетики разом із ДСНС зараз роблять все, аби якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми це можемо зробити, тому що є різні влучання і різні заходи безпеки», – додав Тимошенко.

За його словами, за кілька годин буде оновлена інформація про те, як працюватиме електропостачання в різних областях та коли воно може бути відновлене.

Представник ОП також, що через знеструмлення у Криворізькому районі Дніпропетровщини на чотирьох шахтах понад 500 шахтарів залишилися під землею. За його оцінкою, рятувальники піднімуть їх на поверхню протягом кількох годин.

За числом випущених ракет атака 15 листопада не поступається першому такому масованому нападу, здійсненому 10 жовтня. Результатом є те, що українські енергетики оголосили про застосування екстрених відключень. Мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.