Російські ракети пошкодили близько 15 об’єктів енергетики – в ОП розповіли про наслідки обстрілів

Російські війська випустили понад 90 ракет по території України 15 листопада, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Більше ніж 70 з них було збито силами ППО, і за це дякуємо нашим Збройним силам. Але все ж таки були влучання, близько 15 енергетичних об’єктів постраждало в різних областях», – сказав він.

Відтак наразі знеструмлення тривають у Києві, а також у низці областей: Київській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській.

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«Загалом відключено більше ніж 7 мільйонів абонентів. Якщо ми рахуємо в людях, це набагато більше. Але наші енергетики разом із ДСНС зараз роблять все, аби якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми це можемо зробити, тому що є різні влучання і різні заходи безпеки», – додав Тимошенко.

За його словами, за кілька годин буде оновлена інформація про те, як працюватиме електропостачання в різних областях та коли воно може бути відновлене.

Представник ОП також, що через знеструмлення у Криворізькому районі Дніпропетровщини на чотирьох шахтах понад 500 шахтарів залишилися під землею. За його оцінкою, рятувальники піднімуть їх на поверхню протягом кількох годин.

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За числом випущених ракет атака 15 листопада не поступається першому такому масованому нападу, здійсненому 10 жовтня. Результатом є те, що українські енергетики оголосили про застосування екстрених відключень. Мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.