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Російські ракети пошкодили близько 15 об’єктів енергетики – в ОП розповіли про наслідки обстрілів

Наслідки ракетного обстрілу Києва, через який загинула щонайменше одна людина, 15 листопада 2022 року

Російські війська випустили понад 90 ракет по території України 15 листопада, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Більше ніж 70 з них було збито силами ППО, і за це дякуємо нашим Збройним силам. Але все ж таки були влучання, близько 15 енергетичних об’єктів постраждало в різних областях», – сказав він.

Відтак наразі знеструмлення тривають у Києві, а також у низці областей: Київській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській.

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«Загалом відключено більше ніж 7 мільйонів абонентів. Якщо ми рахуємо в людях, це набагато більше. Але наші енергетики разом із ДСНС зараз роблять все, аби якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми це можемо зробити, тому що є різні влучання і різні заходи безпеки», – додав Тимошенко.

За його словами, за кілька годин буде оновлена інформація про те, як працюватиме електропостачання в різних областях та коли воно може бути відновлене.

Представник ОП також, що через знеструмлення у Криворізькому районі Дніпропетровщини на чотирьох шахтах понад 500 шахтарів залишилися під землею. За його оцінкою, рятувальники піднімуть їх на поверхню протягом кількох годин.

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За числом випущених ракет атака 15 листопада не поступається першому такому масованому нападу, здійсненому 10 жовтня. Результатом є те, що українські енергетики оголосили про застосування екстрених відключень. Мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

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