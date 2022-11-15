Масований ракетний обстріл завершився – влада повідомила про відбій повітряної тривоги

Влада України близько 18:20 за Києвом повідомила про відбій повітряної тривоги в більшості областей України. У столиці небезпека тривала майже чотири години – з 14:22.

Станом на 18:35 небезпека зберігається в Луганській, Харківській та Чернівецькій областях.

У записаному ще під час дії повітряної тривоги відеозверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що військові Російської Федерації вже завдали 85 ракетних ударів по території України, здебільшого по енергетичній інфраструктурі.

За числом випущених ракет атака 15 листопада не поступається першому такому масованому нападу, здійсненому 10 жовтня. Результатом є те, що українські енергетики оголосили про застосування екстрених відключень. Мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.