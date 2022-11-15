Голова ОВА: війська РФ продовжують обстрілювати Київщину

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє, що російські війська продовжують обстрілювати область
«Київщина! Ворог продовжує обстрілювати область. Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях», – написав він у телеграмі.
Голова Київської ОВА додав, що в регіоні запроваджуються екстрені вимкнення електрики.
Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив про збиття російської ракети в області.
Повітряна тривога оголошена по всій території України. У низці регіонів влада повідомила про роботу ППО. У Києві російські ракети влучили в житловий будинок.
За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.
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