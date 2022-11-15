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Голова ОВА: війська РФ продовжують обстрілювати Київщину

Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив про збиття російської ракети на Київщині

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє, що російські війська продовжують обстрілювати область

«Київщина! Ворог продовжує обстрілювати область. Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях», – написав він у телеграмі.

Голова Київської ОВА додав, що в регіоні запроваджуються екстрені вимкнення електрики.

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив про збиття російської ракети в області.

Повітряна тривога оголошена по всій території України. У низці регіонів влада повідомила про роботу ППО. У Києві російські ракети влучили в житловий будинок.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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