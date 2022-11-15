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Кличко підтвердив влучання російських ракет в Печерському районі Києва

За попередніми даними, є влучання в житлові будинки

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в Печерському районі, за попередніми даними, в житлові будинки.

«Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом», – написав він у телеграмі.

Раніше у КМВА повідомили про два вибухи в Києві. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Також сили ППО збили 4 ракети.

Повітряна тривога оголошена по всій території України.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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