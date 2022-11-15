У Києві пролунали вибухи – влада

Щонайменше два вибухи пролунали в Києві вдень 15 листопада, повідомляє агенція Reuters.

«Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвах та постраждалих уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Попередньо збито 4 ракети!» – повідомила столична влада в телеграмі.

«Росія відповідає на потужну промову Зеленського на G20 новим ракетним ударом. Хтось серйозно думає, що Кремль хоче миру? Кремль хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють», – написав у твітері голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Раніше у соцмережах повідомляли про звуки вибухів в Києві.

По всій території України оголошена повітряна тривога.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.