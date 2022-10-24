Буданов про удари РФ: зараз б’ють тільки по цивільних об’єктах

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що російські удари по Україні зараз переважно припадають на цивільні об’єкти.

«Цікавий момент: весь попередній період росіяни здебільшого били по військових об’єктах, меншою кількістю – по цивільних. А зараз по військових вони взагалі не б’ють, а б’ють тільки по цивільних. Це ще раз підтверджує моє твердження, що Росія є державою-терористом і використовує терористичні методи для досягнення своєї мети», – сказав очільник ГУР в інтерв’ю виданню «Українська правда».

На запитання про те, скільки ще часу можуть тривати такі масовані атаки Росії, які були в останні два тижні, Буданов відповів, що «терор із використанням «Шахедів» насправді може бути ще довго».

«А от з використанням ракет – ні, тому що запаси майже вичерпані. По «Іскандерах» – це близько 13% залишилося, по ракетах типу «Калібр-ПЛ», «Калібр-НК» – близько 43%, по ракетах Х-101 і Х-555 – теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – ред.)», – заявив він.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 10 по 20 жовтня російськими обстрілами в 16 регіонах України пошкоджені понад 400 об’єктів, серед яких десятки енергетичних.