ЗСУ від вересня вже збили 273 дронів-камікадзе – Повітряні сили

Українські військові від вересня вже збили 273 дронів-камікадзе Shahed-136, якими атакували російські війська, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«На сьогодні з дня першого застосування дрона-камікадзе, який збили в Куп'янську, ми маємо збитих 273 Shahed-136. Ще є не збиті, зрозуміло, що деякі дрони потрапляли в ціль», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зауважив, що для збиття дронів потрібно «більше засобів, можливо, більш простіших і дешевших засобів».



«Так, ми витрачаємо ресурс, розсіюємо увагу на них. Вони визначають систему ППО і виснажують боєкомплект. Зрозуміло, що потрібно більше засобів, можливо, більш простіших, дешевших засобів. Дрони застосовують переважно вночі. Цієї ночі 16 дронів знищено. Вночі виявляти візуально їх немає можливості, а лише радіолокаційними засобами. Тобто системи вогневі, що мають радари, які можуть виявити ціль та їх знищити ракетою. Тому такі засоби потрібні. Якщо європейські партнери можуть допомогти вогневими засобами, щоб ми не витрачали більше ресурсів на збиття. Тому що основне завдання ППО – не допустити російської авіації», – додав Ігнат.

19 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про знищення 223 дронів-камікадзе Shahed-136.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні Shahed-136. В українській розвідці заявили, що Росія замовила в Ірану замовила 1750 дронів – це була перша партія, після якої були нові замовлення.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня. В останні тижні російські військові активно використовують дрони для атак по українській цивільній інфраструктурі.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів.