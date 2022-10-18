Буданов озвучив кількість дронів, які Росія замовила в Ірану

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов озвучив обсяг першої партії дронів-камікадзе, які Росія замовила в Ірану.

«Перша партія була замовлена в кількості 1750 дронів, далі пішли нові замовлення, але швидкість їх виробництва і доставки в Росію, ви маєте зрозуміти, це ж не одномоментний процес. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові», – зазначив він в інтерв'ю виданню «Обозреватель».

Загалом, за словами Буданова, армія РФ вимушена була вдатися до використання іранських дронів-каміказде через брак власних ракет та їхню незадовільну якість.

«Сам факт переходу Російської Федерації на використання іноземних дронів – це вже сам по собі випадок неординарний для Росії, скажімо так. Цьому «посприяла» низька точність російських ракет, а також мала їхня кількість. Російська оборонна промисловість не може виробляти в достатній кількості нові ракети, а ті, з якими вони вступили у війну 24 лютого, вже вичерпуються», – пояснив Буданов.

За його даними, обсяги деяких видів власних ракет у Росії наразі впали набагато більше, ніж передбачає «критична позначка» в оборонній промисловості.

«Наприклад: конкретно по ракетах «Іскандер» вони вже наблизилися до відмітки в 13% наявності ракет. Концепцією заборонено «опускатися» нижче ніж до 30%, але війна вносить свої корективи», – зазначив очільник ГУР.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня. В останні тижні російські військові активно використовують дрони для атак по українській цивільній інфраструктурі.

У Повітряних силах ЗСУ припустили, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

10 жовтня у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Іран не мав змоги самостійно виготовляти дрони-камікадзе.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі, а президент Володимир Зеленський заявив, що наразі РФ замовила у Ірану 2400 таких БПЛА.

Сам Іран заперечує постачання дронів-каміказде для російської армії.