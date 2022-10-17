Монастирський підтвердив факт збиття поліцейським одного із дронів-камікадзе у Києві

Міністр МВС Денис Монастирський підтвердив факт збиття поліцейським одного із дронів-камікадзе, що вранці атакували Київ.

«Поліцейські у центрі дійсно відкривали вогонь, тому що бачили, що один за одним ці дрони пролітали. І один із них дійсно був збитий», – зазначив він в ефірі загальнонаціонального марафону.

Водночас міністр закликав цивільних громадян, які володіють стрілецькою зброєю, не повторювати подібне.

«Фактично вірогідність такого збиття є надзвичайно малою, а небезпека, якщо, наприклад, недосвідчена людина просто зі зброєю буде стріляти вгору перевищує ту можливість збиття, яка може бути у цьому випадку. Тому з пістолета, з карабіну не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків», – наголосив Монастирський.

За його даними, уранці Київ намагалось атакувати близько 30 дронів-камікадзе, однак 25 із них були успішно збиті.

«Це дуже високий показник (збиття – ред.). І це говорить про те, що не досягла своєї мети масована атака, яка планувалась», – підсумував очільник МВС.

17 жовтня вранці у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи. За даними української влади, війська РФ атакували місто дронами-камікадзе. Офіційно відомо про чотири «прильоти». Внаслідок цієї атаки загинули три людини, триває розбір завалів житлового будинку, пошкодженого дроном.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сьогодні вранці українські військові знищили 37 з 43 дронів, які запустили війська РФ. Київщину атакували безпілотники з південного напрямку.

Посольство США вже назвало це «відчайдушною та ганебною атакою».

Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків, загинули п'ять людей і десятки зазнали поранень.

Міжнародні партнери України назвали російський обстріл 10 жовтня «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.

Російський президент підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні 10 жовтня та пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».