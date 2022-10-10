Кличко назвав об’єкти, що постраждали через російські обстріли Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів:

житлові будинки – 45

об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ – 5

заклади освіти – 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання)

заклади соціальної сфери – 2

заклади культури – 6

заклади охорони здоров’я – 5

адмінбудівлі – 2.

Раніше Кличко повідомляв, що внаслідок російських ракетних ударів у Києві 10 жовтня загинули п’ятеро людей, 51 людина – постраждала, з них – 42 шпиталізовані.

Тим часом, Український центр розвитку музейної справи повідомив, що під час масованого ракетного обстрілу у центрі Києва пошкоджень зазнали будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Червоний корпус і корпус Інституту філології), Наукової бібліотеки імені Максимовича, Інституту літератури НАН України, Інституту археографії НАН України, Національної філармонії, Будинку Центральної ради, в якому розміщені Педагогічний музей України і Музей української революції 1917-1921 рр., а також без частини вікон залишилися Національний музей мистецтв імені Ханенків, Національний музей Тараса Шевченка, Київська картинна галерея, Національний науково-дослідний реставраційний центр, меморіальні музеї-квартири Бажана і Тичини, Національний науково-природничий музей НАН України, Музей історії міста Києва.

Російські військові 10 жовтня завдали масованого удару по низці міст України. Загалом, за оновленими даними Генштабу ЗСУ, Російська Федерація використала 84 крилатих ракети та 24 безпілотних літальних апарати (13 із них – іранські «Шахід-136»). Українським силам ППО вдалося знищити 56 із них.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Міжнародні партнери України назвали російський обстріл 10 жовтня «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.