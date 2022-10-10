«Це демонстрація Путіним слабкості, а не сили»: Захід відреагував на масований обстріл України

Міжнародні партнери України відреагували на масований обстріл армією РФ, що відбувся уранці 10 жовтня.

«Ракетний обстріл Росією цивільних територій України є неприйнятним. Сьогодні вранці я спілкувався з Дмитром Кулебою, щоб підсилити постійну моральну та практичну підтримку Україні з боку Великобританії. Це демонстрація Путіним слабкості, а не сили», – зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Після ранкових обстрілів України армією РФ, президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що «російська жорстокість не має меж».

«Київ та інші українські міста були знову обстріляні російською армією. Вони ціляться у центри міст, житлові будинки, дороги у годину-пік. Це держава-спонсор тероризму у прямому сенсі. Більше зброї для перемоги над цим злом!», – наголосив він.

«Глибоко шокований» масованим обстрілом України і високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

«Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх найсуворіше. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС наближається», – зазначив він.

На думку міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса, під час ранкового масованого обстрілу України Росія «продемонструвала своє боягузтво і справжню природу терористичної держави».

«Необхідні додаткові поставки зброї в Україну, щоб зупинити цю війну і Росію», –​ наголосив він.

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Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. У ДСНС повідомили, що через російські атаки загинули загинули п'ять людей, ще 47 поранені.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».