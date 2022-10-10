Термінове засідання G7 і посилення ППО. Зеленський повідомив про розмови з Шольцом і Макроном

Президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом домовився про скликання термінового засідання G7 після масованої російської атаки по Україні. Про це він повідомив у твітері.



«Домовилися з Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури», – написав він.



Також Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.



«Обговорили посилення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ. Франція пліч-о-пліч з Україною», – написав Зеленський у твітері.



Шольц і Макрон наразі не повідомляють подробиць цих розмов.

Вранці Росія почала масовану атаку на Україну. В Офісі президента повідомили про удари в багатьох містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Росія атакувала Україну 75 ракетам, 41 з них знищили ППО. У ДСНС повідомили про загибель восьми людей, травмування 36. Ці цифри не є остаточними.

Нинішні атаки в Москві не коментували, але раніше РФ, попри свідчення і докази, заперечувала атаки по цивільних в Україні.