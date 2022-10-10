Російська атака по Києву: поліція озвучила дані про кількість жертв

Внаслідок російської ракетної атаки по Києву загинули п'ять людей, ще 12 поранені, повідомила пресслужба поліції міста.
«Сьогодні, 10 жовтня, вранці ворог розпочав масований обстріл Києва. Найбільше потраплянь у середмісті столиці. На даний час відомо про 12 постраждалих, 5 людей загинуло. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та охорону місць події по всій території столиці», – йдеться у повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання російських ракет в об‘єкти критичної інфраструктури міста.
Згодом Кличко попередив – загроза нових ударів триває.
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На Київщині, Хмельниччині, Вінниччині, Львівщині, Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО. На Полтавщині ОВА повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькому районі, також у Кіровоградській ОВА повідомили про вибухи «над Кропивницьким районом».
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