Влада повідомила про роботу ППО на Львівщині та Тернопільщині

Голова ОВА Максим Козицький повідомив про роботу сил ППО на Львівщині.



«Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтесь в укриттях », – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомлялося про звуки вибухів на Тернопільщині та Львівщині.

Голова Тернопільської ОВА також повідомив про роботу ППО.

Перед цим влада повідомила про роботу ППО на Київщині та Хмельниччині.

По всій Україні триває повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по об’єктах військової, критичної та цивільної інфраструктури. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».

В ОНН станом на 2 жовтня змогли підтвердити 6 114 випадків загибелі і 9 132 випадки поранення цивільних.