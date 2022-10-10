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Кличко повідомив про вибухи у центрі Києва

Повідомляється про кілька вибухів у Шевченківському районі

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці.

«Кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом», – написав він у телеграмі.

У Києві триває повітряна тривога.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по об’єктах військової, критичної та цивільної інфраструктури. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».

В ОНН станом на 2 жовтня змогли підтвердити 6 114 випадків загибелі і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

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