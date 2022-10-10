На Київщині та Хмельниччині працює ППО – повідомляють в ОВА

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про роботу ППО в області.



«В Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО», – написав він у телеграмі.



Раніше у соцмережах повідомлялося про звуки вибухів на Хмельниччині та Житомирщині.

Про роботу ППО також повідомили в Київській ОВА.

По всій Україні триває повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по об’єктах військової, критичної та цивільної інфраструктури. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».

В ОНН станом на 2 жовтня змогли підтвердити 6 114 випадків загибелі і 9 132 випадки поранення цивільни