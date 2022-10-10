Мер: у Львові – вибух на об’єкті критичної інфраструктури, частина міста без електрики

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибух на об’єкті критичної інфраструктури у місті.



«Львів. Оновлення по ракетних обстрілах. Зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні служби виїхали на місце. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гаряча вода не подається», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

За його словами, частина міста без електроенергії.

«Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники», – додав Садовий.

Голова ОВА Максим Козицький повідомив про удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області.

Про проблеми з електропостачання після ракетних російських атак повідомляється у низці регіонів, зокрема на Хмельниччині та Житомирщині.

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Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про влучання російських ракет в об‘єкти критичної інфраструктури міста.

На Київщині, Хмельниччині, Вінниччині, Львівщині, Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО. На Полтавщині ОВА повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькому районі, також у Кіровоградській ОВА повідомили про вибухи «над Кропивницьким районом».

По всій Україні триває повітряна тривога.