Після російських атак на Хмельниччині та Житомирщині повідомляють про проблеми з електропостачанням

На Хмельниччині та Житомирщині повідомляють про проблеми з електропостачанням.

«В результаті прильотів, на території Хмельницької ОТГ є перебої з постачанням електроенергії. Всі служби працюють. Відновимо якнайшвидше», – повідомили в Хмельницькій ОВА.



Влада Житомирщини повідомила про удари про енергетичній інфраструктурі.

«Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають», – поінформували в ОВА.



Голова ОВА Черкаської ОВА Ігор Табурець про російські атаки по області не повідомляв, але попередив про можливі короткочасні збої в енергозабезпеченні.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання російських ракет в об‘єкти критичної інфраструктури міста.

На Київщині, Хмельниччині, Вінниччині, Львівщині, Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО. На Полтавщині ОВА повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькому районі, також у Кіровоградській ОВА повідомили про вибухи «над Кропивницьким районом».