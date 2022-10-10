В Офісі президента повідомили про удари в багатьох містах України

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Україна – під ракетним обстрілом.



«Є інформація про удари в багатьох містах країни. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні», – написав він телеграмі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в об'єкти в двох районах міста – в Шевченківському та в Солом‘янському районах. Центр міста перекрили правоохоронці.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео наслідків російської ракетної атаки Києва.

«229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві. Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів», – написав він телеграмі.

На Київщині, Хмельниччині, Вінниччині, Львівщині, Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО. На Полтавщині ОВА повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькому районі, також у Кіровоградській ОВА повідомили про вибухи «над Кропивницьким районом».

У соцмережах також повідомляють про удари у Львові, Дніпрі, Кривому Розі. Ці дані офіційно непідтверджені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по об’єктах військової, критичної та цивільної інфраструктури. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».

В ОНН станом на 2 жовтня змогли підтвердити 6 114 випадків загибелі і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.