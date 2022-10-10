Кличко: російські ракети вразили об'єкти в двох районах Києва

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в об'єкти в двох районах міста.

«Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває», – написав він у телеграмі.

Кличко закликав жителів столиці та передмість не виїжджати у місто, якщо немає гострої необхідності.



За даними мера, центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео наслідків російської ракетної атаки Києва.

Раніше Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці.

На Київщині, Хмельниччині, Львівщині та Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО.