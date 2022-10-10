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Кличко: є влучання в об'єкти критичної інфраструктури Києва

Віталій Кличко підтвердив інформацію про постраждалих

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання російських ракет в об‘єкти критичної інфраструктури міста.

«Кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють», – написав він у телеграмі.

У Києві рух поїздів на всіх лініях метрополітену призупинено, підземні станції працюють як укриття. У місті триває повітряна тривога.

Раніше Віталій Кличко повідомив про влучання в об'єкти в двох районах міста – в Шевченківському та в Солом‘янському районах. Центр міста перекрили правоохоронці.

Київ після російської ракетної атаки, 10 жовтня 2022 року
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На Київщині, Хмельниччині, Вінниччині, Львівщині, Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО. На Полтавщині ОВА повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькому районі, також у Кіровоградській ОВА повідомили про вибухи «над Кропивницьким районом».

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