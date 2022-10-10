Кличко: є влучання в об'єкти критичної інфраструктури Києва

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання російських ракет в об‘єкти критичної інфраструктури міста.



«Кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють», – написав він у телеграмі.

У Києві рух поїздів на всіх лініях метрополітену призупинено, підземні станції працюють як укриття. У місті триває повітряна тривога.

Раніше Віталій Кличко повідомив про влучання в об'єкти в двох районах міста – в Шевченківському та в Солом‘янському районах. Центр міста перекрили правоохоронці.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео наслідків російської ракетної атаки Києва.

На Київщині, Хмельниччині, Вінниччині, Львівщині, Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО. На Полтавщині ОВА повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькому районі, також у Кіровоградській ОВА повідомили про вибухи «над Кропивницьким районом».