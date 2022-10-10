«Вони прагнуть паніки й хаосу» – Зеленський про масовані атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані російські атаки.



За його словами, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.



«Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські «Шахіди». У них дві мішені. Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди», – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський закликав людей сьогодні перебувати в укриттях. Завжди дотримуйтеся правил безпеки.

В Офісі президента раніше повідомили про удари в багатьох містах України, внаслідок обстрілів постраждали цивільні. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині.

На Хмельниччині, Вінниччині, Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО. На Полтавщині ОВА повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькому районі, також у Кіровоградській ОВА повідомили про вибухи «над Кропивницьким районом».

По всій Україні триває повітряна тривога.