Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на масовану атаку Росії.

«Нашу мужність ніколи не знищать ракети терористів, навіть коли вони потраплять у серце нашої столиці. Вони також не похитнуть рішучості наших союзників. Єдине, що вони безповоротно руйнують, – це майбутнє росії – майбутнє зневаженої у всьому світі терористичної держави-ізгоя», – написав він у твіттері.

Секретар РНБО Олексій Данілов також відреагував на ці російські атаки.

«Кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не знаходилися – на вулицях і в бункерах, на морі і на суші», – написав Данілов у твіттері.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання російських ракет в об‘єкти критичної інфраструктури міста.

Відомо про вибухи в Києві, Львові та області, Житомирі, на Київщині.

На Хмельниччині, Вінниччині, Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО. На Полтавщині ОВА повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькому районі, також у Кіровоградській ОВА повідомили про вибухи «над Кропивницьким районом».