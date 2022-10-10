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Резніков відреагував на масовану атаку Росії

Київ після російської ракетної атаки 10 жовтня

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на масовану атаку Росії.

«Нашу мужність ніколи не знищать ракети терористів, навіть коли вони потраплять у серце нашої столиці. Вони також не похитнуть рішучості наших союзників. Єдине, що вони безповоротно руйнують, – це майбутнє росії – майбутнє зневаженої у всьому світі терористичної держави-ізгоя», – написав він у твіттері.

Секретар РНБО Олексій Данілов також відреагував на ці російські атаки.

«Кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не знаходилися – на вулицях і в бункерах, на морі і на суші», – написав Данілов у твіттері.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання російських ракет в об‘єкти критичної інфраструктури міста.

Відомо про вибухи в Києві, Львові та області, Житомирі, на Київщині.

На Хмельниччині, Вінниччині, Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО. На Полтавщині ОВА повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькому районі, також у Кіровоградській ОВА повідомили про вибухи «над Кропивницьким районом».

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