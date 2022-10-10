Росія атакувала Україну 75 ракетами, більшість з них сили ППО знищили – Залужний

Російські війська випустили 75 ракет по Україні, 41 українські сили ППО знищили, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.



«Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян», – написав він у фейсбуці.

За його словами, російська атака триває.

Залужний закликав людей перебувати в укриттях.

По всій Україні триває повітряна тривога.

В Офісі президента раніше повідомилипро удари в багатьох містах України, внаслідок обстрілів постраждали цивільні. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині.

На Хмельниччині, Вінниччині, Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО. На Полтавщині ОВА повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькому районі, також у Кіровоградській ОВА повідомили про вибухи «над Кропивницьким районом».