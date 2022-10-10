У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чим Росія атакує Україну

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України.



«Це одна з наймасовіших атак, але це звичайно не порівняти з 24 лютим. Маємо в 83 ракети, які полетіли по нашій державі. Станом на 11:40 з них збито понад 43 ракети, вже більше. При такому масованому ударі – це чудові показники», – сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.



За його словами, російські війська застосовують ракети високоточні – Х-101, Х-155, які запускають з стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону.



«Також використовують «Калібри», «Іскандери», С-300 і «ТОРНАДО», – додав він.

Юрій Ігнат також повідомив, що українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.

Вранці Росія почала масовану атаку на Україну. В Офісі президента повідомили про удари в багатьох містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Росія атакувала Україну 75 ракетам, 41 з них знищили ППО. У ДСНС повідомили про загибель восьми людей, травмування 36. Ці цифри не є остаточними.

Близько 8 ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, вона триває досі.

Нинішні атаки в Москві не коментували, але раніше РФ, попри свідчення і докази, заперечувала атаки по цивільних в Україні.