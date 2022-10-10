Через російські атаки загинули вісім людей, 36 травмовані – ДСНС

У ДСНС повідомили про наслідки масованих російських атак по Україні.



«Внаслідок ракетного обстрілу РФ сталося влучання в об'єкти інфраструктури у восьми областях. Щодо травмованих і загиблих. Є дані про вісім загиблих, 36 травмованих. Ці цифри не є остаточними», – сказав пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі національного телемарафону.



За його словами, наразі відсутнє електропостачання у чотирьох областях – Львівській, Полтавській, Сумській і Харківській.

В Офісі президента раніше повідомили про удари в багатьох містах України, внаслідок обстрілів постраждали цивільні. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині. За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Росія атакувала Україну 75 ракетам, 41 з них знищили ППО.

На Хмельниччині, Вінниччині, Тернопільщині влада повідомила про роботу ППО. На Полтавщині ОВА повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькому районі, також у Кіровоградській ОВА повідомили про вибухи «над Кропивницьким районом».

Нинішні атаки в Москві не коментували, але раніше РФ, попри свідчення і докази, заперечувала атаки по цивільних в Україні.