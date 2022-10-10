Армія РФ вже пошкодила 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» – Шмигаль

Внаслідок ранкових обстрілів України 10 жовтня армією РФ пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком... Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти», – наголосив він.

За повідомленням «Укренерго», наразі енергетики «оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень».

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, станом на 11 ранку Росія атакувала Україну 75 ракетам, 41 з них знищили ППО.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

«Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди», – наголосив він.

У ДСНС повідомили, що через російські атаки вранці 10 жовтня уже загинули вісім людей, 36 травмовані.