Посольство США відреагувало на масований ракетний обстріл України та закликало своїх громадян евакуюватися

Посольство США відреагувало на масований ракетний обстріл України.

«Масові удари сьогодні вранці в центрі Києва та по всій Україні. Росія посилює шквал атак на мирних українців», – наголосила посол США в Україні Бріджит Брінк.

У зв'язку із ситуацією, що склалася уранці 10 жовтня, посольство також закликало американських громадян, що перебувають на території України, за можливості евакуюватися.

«Удари Росії, що продовжуються по Україні, становлять пряму загрозу цивільному населенню і цивільній інфраструктурі. Посольство закликає громадян США сховатися на місці і залишити Україну, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, коли це буде безпечно», – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, станом на 11 ранку Росія атакувала Україну 75 ракетам, 41 з них знищили ППО.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

«Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди», – наголосив він.

У ДСНС повідомили, що через російські атаки вранці 10 жовтня уже загинули вісім людей, 36 травмовані.