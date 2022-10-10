ДСНС: зросла кількість постраждалих через обстріл Києва

Унаслідок російських атак по Києву загинули п'ять людей, ще 47 поранені, повідомила речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.



«Рятувальники працювали у шести точках, куди влучили ворожі ракети. За попередніми даними, внаслідок масованої атаки загинули 5 людей, 47 постраждали. Також врятовано 12 людей», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.



За її словами, ще 24 людини рятувальники евакуювали з будинків, які були пошкоджені.



Речниця ДСНС у Києві додала, що рятувальники продовжують розбирати завали, тому дані щодо постраждалих можуть змінитися.

Раніше поліція Києва повідомляла про 5 загиблих і 12 поранених.

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Вранці Росія почала масовану атаку на Україну. В Офісі президента повідомили про удари в багатьох містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Росія атакувала Україну 75 ракетам, 41 з них знищили ППО. У ДСНС повідомили про загибель восьми людей, травмування 36. Ці цифри не є остаточними.

Нинішні атаки в Москві не коментували, але раніше РФ, попри свідчення і докази, заперечувала атаки по цивільних в Україні.