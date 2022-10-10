Путін підтвердив завдання РФ масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики.



«Сьогодні вранці на пропозицію Міністерства оборони та за планом Генерального штабу Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного морського та наземного базування по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України. У разі продовження спроб проведення на нашій території терактів відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загроз, що створюються РФ», – сказав Путін, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

Виступаючи на нараді з членами Радбезу РФ, він звинуватив спецслужби України у вчиненні трьох терактів щодо Курської АЕС, а також заявив, що українська влада намагалася підірвати одну з ділянок газотранспортної системи «Турецький потік».

Напередодні Путін назвав вибух на Керченському (Кримському) мосту «терактом» і звинуватив у його вчиненні спецслужби України.

Нинішні звинувачення українська сторона не коментувала.

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Вранці Росія почала масовану атаку на Україну. В Офісі президента повідомили про удари в багатьох містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Росія атакувала Україну 75 ракетам, 41 з них знищили ППО. У ДСНС повідомили про загибель восьми людей, травмування 36. Ці цифри не є остаточними.

Раніше Москва, попри свідчення і докази, заперечувала атаки по цивільних в Україні.