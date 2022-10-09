Путін відреагував на пошкодження Керченського мосту – звинувачує Україну

Через понад добу президент Росії Володимир Путін вибух на Керченському (Кримському) мосту назвав «терактом» і звинуватив у його вчиненні спецслужби України. Про це повідомляє російська агенція «Интерфакс».



«Сумнів немає, це теракт, спрямований на руйнування критично важливої громадянської інфраструктури РФ. Автори, виконавці, замовники – спецслужби України», – сказав Путін під час робочої зустрічі з головою Слідчого комітету Росії Олександром Бастрикіним.



У свою чергу Бастрикін заявив, що до того, що сталося, причетні «громадяни Росії та зарубіжних держав, які допомагали у підготовці цього теракту».

За його словами, маршрут руху вантажівки, яка підірвалася на Кримському мосту, – це Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодарський край. Слідчий комітет розслідує вибух на Керченському мосту як теракт.

8 жовтня стався вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію з окупованим Кримським півостровом. Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ на окупованій частині України. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Україна не брала на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, що українські спецслужби організували напад.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що вибух на Кримському мосту пов’язаний із боротьбою за владу всередині самої Росії. На його думку, Федеральна служба безпеки Росії та приватні військові компанії «намагаються з’їсти» керівництво російського Міністерства оборони та Генштабу.